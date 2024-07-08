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Пять раз пытался штурмовать противник на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00

Происшествия 17:23   08.07.2024
Елена Нагорная
Пять раз пытался штурмовать противник на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Пять вражеских штурмов отбили в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Кроме этого, со стороны Белгорода захватчики поразили управляемой авиабомбой Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал украинские позиции у Стельмаховки. Еще один бой продолжается неподалеку Берестового. Ситуация контролируемая.

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Автор: Елена Нагорная
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Пять раз пытался штурмовать противник на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00
Пять раз пытался штурмовать противник на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00
08.07.2024, 17:23

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять вражеских штурмов отбили в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".