Пять раз пытался штурмовать противник на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Пять вражеских штурмов отбили в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Кроме этого, со стороны Белгорода захватчики поразили управляемой авиабомбой Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал украинские позиции у Стельмаховки. Еще один бой продолжается неподалеку Берестового. Ситуация контролируемая.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять вражеских штурмов отбили в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".