Пять раз пытался штурмовать противник на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00

Пять вражеских штурмов отбили в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Кроме этого, со стороны Белгорода захватчики поразили управляемой авиабомбой Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал украинские позиции у Стельмаховки. Еще один бой продолжается неподалеку Берестового. Ситуация контролируемая.