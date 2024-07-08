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Как на Купянщине уничтожают технику РФ с воздуха, показали в ВСУ (видео)

Общество 15:53   08.07.2024
Виктория Яковенко
Как на Купянщине уничтожают технику РФ с воздуха, показали в ВСУ (видео) скриншот

На Купянском направлении FPV дроны 43 ОМБр отработали по вражеской технике.

Видео точной работы воинов опубликовали в Сухопутных войсках ВСУ.

В частности, защитники поразили вражеские БМП-2 и бронемашину.

Видео: Сухопутные войска ВСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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Как на Купянщине уничтожают технику РФ с воздуха, показали в ВСУ (видео)
Как на Купянщине уничтожают технику РФ с воздуха, показали в ВСУ (видео)
08.07.2024, 15:53

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении FPV дроны 43 ОМБр отработали по вражеской технике.".