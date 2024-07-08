Как на Купянщине уничтожают технику РФ с воздуха, показали в ВСУ (видео)
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На Купянском направлении FPV дроны 43 ОМБр отработали по вражеской технике.
Видео точной работы воинов опубликовали в Сухопутных войсках ВСУ.
В частности, защитники поразили вражеские БМП-2 и бронемашину.
Видео: Сухопутные войска ВСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, знищили, Купянское, направление, рф, техника, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении FPV дроны 43 ОМБр отработали по вражеской технике.".