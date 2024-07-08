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ВС РФ значительно активизировались по Лимано-Купянской оси — Коваленко

Происшествия 11:11   08.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ значительно активизировались по Лимано-Купянской оси — Коваленко Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 8 июля сообщил, что армия РФ рвется к речке Оскол на Харьковщине.

«Россияне значительно активизировались по Лимано-Купянской оси. Здесь действительно российские оккупационные войска имели продвижение в районе села Песчаное. После того как они оккупировали Крахмальное и преуспели в районе Табаевки и Берестового, было понятно, что их направление прорыва к реке Оскол не будет как-то долгосрочно выглядеть. Они будут максимально ускорять эти события, потому что они сейчас заинтересованы в том, чтобы ускорять почти все события по линии боестолкновения любой ценой. А цена их – это человеческие жизни, это их личный состав, они им пренебрегают от слова «вообще». Поэтому этого «мяса» у них достаточно, чтобы получить максимальные результаты к концу лета», — считает Коваленко.

Видео: Oboz.ua

В районе Песчаного, по данным обозревателя, действуют подразделения российской группы войск «Запад». Сейчас она направила свои основные усилия на прорыв к реке Оскол.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 8 июля сообщил, что армия РФ рвется к речке Оскол на Харьковщине".