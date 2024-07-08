ВС РФ значительно активизировались по Лимано-Купянской оси — Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 8 июля сообщил, что армия РФ рвется к речке Оскол на Харьковщине.
«Россияне значительно активизировались по Лимано-Купянской оси. Здесь действительно российские оккупационные войска имели продвижение в районе села Песчаное. После того как они оккупировали Крахмальное и преуспели в районе Табаевки и Берестового, было понятно, что их направление прорыва к реке Оскол не будет как-то долгосрочно выглядеть. Они будут максимально ускорять эти события, потому что они сейчас заинтересованы в том, чтобы ускорять почти все события по линии боестолкновения любой ценой. А цена их – это человеческие жизни, это их личный состав, они им пренебрегают от слова «вообще». Поэтому этого «мяса» у них достаточно, чтобы получить максимальные результаты к концу лета», — считает Коваленко.
Видео: Oboz.ua
В районе Песчаного, по данным обозревателя, действуют подразделения российской группы войск «Запад». Сейчас она направила свои основные усилия на прорыв к реке Оскол.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua 8 июля сообщил, что армия РФ рвется к речке Оскол на Харьковщине".