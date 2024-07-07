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ВС РФ не отказались от цели выйти к Осколу на Купянском направлении — Машовец

Происшествия 19:22   07.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ не отказались от цели выйти к Осколу на Купянском направлении — Машовец Иллюстрация: карта DeepState

Сейчас оккупанты из РФ наиболее активно действуют в районе Степной Новоселовки — последнего значительного узла обороны СОУ на пути к Купянску-Узловому.

«Насколько я понимаю, командование стратегического уровня российское не сняло основную задачу с командования группировки войск «Запад» по выходу на рубеж реки Оскол. Причем чем шире будет выход на эту реку, тем лучше для россиян. Здесь основное направление, где они сейчас действуют, — это Степная Новоселовка», — сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в обзоре на Oboz.ua.

Оккупанты пытаются продвинуться к месту, где пересекаются железная дорога к Купянску-Узловому и автодорога в Купянск из Сватово. В районе Синьковки под Купянском россияне тоже несколько продвинулись, выйдя на опушку леса.

«И ситуация усложняется для наших подразделений, которые обороняются на этом участке, тем, что противник активно действует между Синьковкой и Степной Новоселовкой. Это все происходит со стороны Ольшаны. Пытаются прорваться к дороге с северо-восточного направления. По сути, они заходят им (Силам обороны — Ред.) за фланг», — отметил Машовец.

По его данным, оккупанты постоянно давят в этой локации, пытаясь продвинуться за Степную Новоселовку.

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«По сути, на пути к Купянскому-Узловому это последний более или менее значительный узел системной обороны. Здесь противник применяет основные силы своей первой гвардейской танковой армии. Там есть 47-я танковая дивизия, 4-я, 2-я мотострелковая – они все сконцентрированы там», — сообщил военный обозреватель.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас оккупанты из РФ наиболее активно действуют в районе Степной Новоселовки — последнего значительного узла обороны СОУ на пути к Купянску-Узловому".