ISW о событиях на границе Харьковщины: «Может предвещать наступление»

Институт изучения войны (ISW) проанализировал, что дает российской армии контроль над селом Сотницкий Казачок на границе.

«Сообщается, что российские войска недавно захватили позиции в Сотницком Казачке (к северу от Золочева и непосредственно на границе с Белгородской областью), хотя ISW еще не наблюдал подтверждения того, что российские войска прочно удерживают позиции в населенном пункте. Российская диверсионно-разведывательная деятельность, вероятно, направлена ​​на то, чтобы привлечь и сосредоточить украинские силы на более широком фронте в районе международной границы, хотя эта деятельность может предвещать будущие российские наступательные операции», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Аналитики сообщают, что из Сотницкого Казачка ВС РФ могут начать наступление как на юг — в сторону Золочева и Богодухова, так и на запад — в сторону населенных пунктов вдоль Сумской трассы.

«Российские силы, вероятно, сконцентрировались в этом районе, чтобы создать оперативную неопределенность относительно того, в каком направлении они могут начать наступательные операции, чтобы дополнительно закрепить украинские силы на обоих направлениях. Недавняя российская диверсионно-разведывательная деятельность осуществлялась в обоих направлениях и, вероятно, направлена ​​на поддержку усилий России по созданию оперативной двусмысленности в этом районе», — пришли к выводу в ISW.