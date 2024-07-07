ISW о событиях на границе Харьковщины: «Может предвещать наступление»
Институт изучения войны (ISW) проанализировал, что дает российской армии контроль над селом Сотницкий Казачок на границе.
«Сообщается, что российские войска недавно захватили позиции в Сотницком Казачке (к северу от Золочева и непосредственно на границе с Белгородской областью), хотя ISW еще не наблюдал подтверждения того, что российские войска прочно удерживают позиции в населенном пункте. Российская диверсионно-разведывательная деятельность, вероятно, направлена на то, чтобы привлечь и сосредоточить украинские силы на более широком фронте в районе международной границы, хотя эта деятельность может предвещать будущие российские наступательные операции», — прокомментировали в Институте изучения войны.
Аналитики сообщают, что из Сотницкого Казачка ВС РФ могут начать наступление как на юг — в сторону Золочева и Богодухова, так и на запад — в сторону населенных пунктов вдоль Сумской трассы.
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«Российские силы, вероятно, сконцентрировались в этом районе, чтобы создать оперативную неопределенность относительно того, в каком направлении они могут начать наступательные операции, чтобы дополнительно закрепить украинские силы на обоих направлениях. Недавняя российская диверсионно-разведывательная деятельность осуществлялась в обоих направлениях и, вероятно, направлена на поддержку усилий России по созданию оперативной двусмысленности в этом районе», — пришли к выводу в ISW.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, наступ, наступление, новости Харькова, Сотницкий Казачок;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал, что дает российской армии контроль над селом Сотницкий Казачок на границе".