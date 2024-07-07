ISW про події на кордоні Харківщини: “Може передвіщати наступ”
Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що дає російській армії контроль над селом Сотницький Козачок на кордоні.
“Повідомляється, що російські війська нещодавно захопили позиції в Сотницькому Козачку (на північ від Золочева і безпосередньо на кордоні з Бєлгородською областю), хоча ISW ще не спостерігав підтвердження того, що російські війська міцно утримують позиції в населеному пункті. Російська диверсійно-розвідувальна діяльність ймовірно, спрямована на те, щоб залучити та зосередити українські сили на ширшому фронті в районі міжнародного кордону, хоча ця діяльність може передвіщати майбутні російські наступальні операції”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.
Аналітики повідомляють, що із Сотницького Козачка ЗС РФ можуть розпочати наступ як на південь – у бік Золочева та Богодухова, так і на захід – у бік населених пунктів уздовж Сумської траси.
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“Російські сили, ймовірно, сконцентрувалися в цьому районі, щоб створити оперативну невизначеність щодо того, в якому напрямку вони можуть розпочати наступальні операції, щоб додатково закріпити українські сили на обох напрямках. Нещодавня російська диверсійно-розвідувальна діяльність здійснювалася в обох напрямках і, ймовірно, спрямована на підтримку зусиль Росії щодо створення оперативної двозначності в цьому районі”, – дійшли висновку в ISW.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, наступ, новини Харкова, Сотницкий Казачок;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що дає російській армії контроль над селом Сотницький Козачок на кордоні".