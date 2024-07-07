ЗС РФ не відмовилися від мети вийти до Осколу під Куп’янськом – Машовець

Наразі окупанти з РФ найбільш активно діють у районі Степової Новоселівки – останнього значного вузла оборони СОУ на шляху до Куп’янська-Вузлового.

“Наскільки я розумію, командування стратегічного рівня російське не зняло основне завдання з командування угруповання військ “Захід” по виходу на межу річки Оскіл. Причому чим ширшим буде вихід на цю річку, тим краще для росіян. Тут основний напрямок, де вони зараз діють, – це Степова Новоселівка”, – повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в огляді на Oboz.ua.

Окупанти намагаються просунутися до місця, де перетинаються залізниця до Куп’янська-Вузлового та автошлях до Куп’янська зі Сватового. У районі Синьківки під Куп’янськом росіяни теж дещо просунулися, вийшовши на узлісся.

“І ситуація ускладнюється для наших підрозділів, які обороняються на цій ділянці, тим, що противник активно діє між Синьківкою та Степовою Новоселівкою. Це все відбувається з боку Вільшани. Намагаються прорватися до дороги з північно-східного напрямку. По суті, вони заходять їм (Силам оборони – Ред.) за фланг”, – зазначив Машовець.

За його даними, окупанти постійно тиснуть у цій локації, намагаючись просунутися за Степову Новоселівку.

“По суті, на шляху до Куп’янська-Вузлового це останній більш менш значний вузол системної оборони. Тут противник застосовує основні сили своєї першої гвардійської танкової армії. Там є 47-ма танкова дивізія, 4-ша, 2-га мотострілецька – вони всі сконцентровані там”, – повідомив військовий оглядач.