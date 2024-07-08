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ЗС РФ значно активізувалися по Лимано-Куп’янській вісі – Коваленко

Події 11:11   08.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ значно активізувалися по Лимано-Куп’янській вісі – Коваленко Скриншот

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 8 липня повідомив, що армія РФ рветься до річки Оскіл на Харківщині.

Росіяни значно активізувалися по Лимано-Куп’янській вісі.  Тут дійсно російські окупаційні війська мали просування в районі села Піщане. Після того, як вони окупували Крохмальне та мали успіх в районі Табаївки й Берестового, було зрозуміло, що їхній напрямок прориву до річки Оскіл не буде якось довгостроково виглядати. Вони будуть максимально прискорювати ці події, тому що вони зараз зацікавлені у тому, щоб прискорювати майже всі ті події по лінії боєзіткнення за будь-яку ціну. А ціна їхня – це людські життя, це їхній особовий склад, вони ним нехтують, від слова “взагалі”. Тому цього м’яса в них достатньо, щоб здобути максимальні результати до кінця літа“, – вважає Коваленко.

Відео: Oboz.ua

У районі Піщаного, за даними оглядача, діють підрозділи російської групи військ “Захід”. Наразі вона направила свої основні зусилля на прорив до річки Оскіл.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 8 липня повідомив, що армія РФ рветься до річки Оскіл на Харківщині".