Як на Куп’янщині нищать техніку РФ з повітря, показали в ЗСУ (відео)
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На Куп’янському напрямку FPV дрони 43 ОМБр відпрацювали по ворожій техніці.
Відео влучної роботи воїнів оприлюднили в Сухопутних військах ЗСУ.
Зокрема, захисники вразили ворожі БМП-2 та бронемашину.
Відео: Сухопутні війська ЗСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: знищили, ЗСУ, Купянское, направлення, рф, техника;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку FPV дрони 43 ОМБр відпрацювали по ворожій техніці.".