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Як на Куп’янщині нищать техніку РФ з повітря, показали в ЗСУ (відео)

Суспільство 15:53   08.07.2024
Вікторія Яковенко
Як на Куп’янщині нищать техніку РФ з повітря, показали в ЗСУ (відео) скриншот

На Куп’янському напрямку FPV дрони 43 ОМБр відпрацювали по ворожій техніці.

Відео влучної роботи воїнів оприлюднили в Сухопутних військах ЗСУ.

Зокрема, захисники вразили ворожі БМП-2 та бронемашину.

Відео: Сухопутні війська ЗСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку FPV дрони 43 ОМБр відпрацювали по ворожій техніці.".