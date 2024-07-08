Генштаб ВСУ рассказал, где сегодня в Харьковской области атаковали россияне
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции наших подразделений у Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.
За сутки россияне потеряли 160 человек убитыми и ранеными и 55 единиц вооружения и военной техники: уничтожен танк, обезврежены пять артсистем и четыре боевых бронированных машины.
Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Бои шли у Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще один бой продолжается у Петропавловки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 23:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции наших подразделений у Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.".