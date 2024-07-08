Генштаб ВСУ рассказал, где сегодня в Харьковской области атаковали россияне

На Харьковском направлении россияне семь раз штурмовали позиции наших подразделений у Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.

За сутки россияне потеряли 160 человек убитыми и ранеными и 55 единиц вооружения и военной техники: уничтожен танк, обезврежены пять артсистем и четыре боевых бронированных машины.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Бои шли у Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще один бой продолжается у Петропавловки.