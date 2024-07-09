Поле с более 50 га пшеницы пожарные спасли от пламени на Харьковщине

Поле пшеницы охватил огонь около 14:00 на окраине села Сугаровское Сахновщинской территориальной громады Красноградского района, рассказали в ГСЧС Харьковской области.

Площадь пожара составила около 23 га. Благодаря оперативным действиям пожарных и аграриев более 50 га удалось спасти. В 14:35 пожар локализовали, в 14:50 — ликвидировали.