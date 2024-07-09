Поле с более 50 га пшеницы пожарные спасли от пламени на Харьковщине
Поле пшеницы охватил огонь около 14:00 на окраине села Сугаровское Сахновщинской территориальной громады Красноградского района, рассказали в ГСЧС Харьковской области.
Площадь пожара составила около 23 га. Благодаря оперативным действиям пожарных и аграриев более 50 га удалось спасти. В 14:35 пожар локализовали, в 14:50 — ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, пламя, пожары, поле, пшеница, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 18:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поле пшеницы охватил огонь около 14:00 на окраине села Сугаровское Сахновщинской территориальной громады Красноградского района, рассказали в ГСЧС Харьковской области.".