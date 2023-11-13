Под Купянском отбили атаку трех БМП, пехоту добили дроны (видео)
Фото: скриншот
Видео боевой работы по вражеским БМП опубликовала 14-я ОМБр им. князя Романа Великого.
«О ночи, которая «місячна й зоряна» от пылающего врага… Княжеские воины беспощадно уничтожают противника круглосуточно!» — подписали видео в facebook 14-й ОМБр.
Подробности об атаке оккупантов сообщил журналист Юрий Бутусов.
«Ночью на Купянском направлении российские войска предприняли попытку штурма наших позиций, задействовав три БМП с личным составом. Благодаря отличной работе аэроразведки техника противника была обнаружена и поражена еще на подъезде к позициям. Далее сбросами по уцелевшей вражеской пехоте отработали операторы дронов», — прокомментировал он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 14 омбр, атака, бмп, купянское направление, отбили;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео боевой работы по вражеским БМП опубликовала 14-я ОМБр им. князя Романа Великого".