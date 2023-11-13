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Под Купянском отбили атаку трех БМП, пехоту добили дроны (видео)

Происшествия 10:27   13.11.2023
Оксана Горун
Под Купянском отбили атаку трех БМП, пехоту добили дроны (видео) Фото: скриншот

Видео боевой работы по вражеским БМП опубликовала 14-я ОМБр им. князя Романа Великого.

«О ночи, которая «місячна й зоряна» от пылающего врага… Княжеские воины беспощадно уничтожают противника круглосуточно!» — подписали видео в facebook 14-й ОМБр.

Подробности об атаке оккупантов сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Ночью на Купянском направлении российские войска предприняли попытку штурма наших позиций, задействовав три БМП с личным составом. Благодаря отличной работе аэроразведки техника противника была обнаружена и поражена еще на подъезде к позициям. Далее сбросами по уцелевшей вражеской пехоте отработали операторы дронов», — прокомментировал он.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 10:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео боевой работы по вражеским БМП опубликовала 14-я ОМБр им. князя Романа Великого".