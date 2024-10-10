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Терехов заявив про кадровий дефіцит у Харкові: як справляються

Суспільство 09:32   10.10.2024
Оксана Горун
Терехов заявив про кадровий дефіцит у Харкові: як справляються Фото: КП “Харківблагоустрій”

Багато співробітників комунальних підприємств міста мобілізовані до Сил оборони. При цьому в Харкові завжди є робота в комунальників через обстріли.

Про ситуацію з кадрами на комунальних підприємствах Харкова мер Ігор Терехов розповів у етері нацмарафону 10 жовтня.

“Є певний дефіцит людей, кадровий дефіцит. Це зрозуміло, бо йде війна, і дуже багато співробітників наших комунальних служб сьогодні захищають нашу землю, захищають нас у ЗСУ. Але, тим не менш, ми справляємося сьогодні – і завдяки нашим волонтерам, і завдяки міжнародним організаціям, фондам. Ми маємо таку можливість, концентруємо так місцевий бюджет, щоб вистачало й коштів, і вистачало всіх матеріалів, які нам необхідні (для ліквідації наслідків обстрілів – Ред.)”, – повідомив Терехов.

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Лише один “приліт” по Північній Салтівці в Харкові 8 жовтня призвів до пошкодження 16 багатоповерхівок. Вилетіли чи розбиті близько 900 вікон. Також на місці прильотів комунальникам доводиться прибирати аварійні дерева, вивозити будівельне сміття. Подібна робота у них з’являється після кожного удару по місту. Останнім часом – практично щодня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато співробітників комунальних підприємств міста мобілізовані до Сил оборони. При цьому в Харкові завжди є робота в комунальників через обстріли".