Терехов заявив про кадровий дефіцит у Харкові: як справляються
Багато співробітників комунальних підприємств міста мобілізовані до Сил оборони. При цьому в Харкові завжди є робота в комунальників через обстріли.
Про ситуацію з кадрами на комунальних підприємствах Харкова мер Ігор Терехов розповів у етері нацмарафону 10 жовтня.
“Є певний дефіцит людей, кадровий дефіцит. Це зрозуміло, бо йде війна, і дуже багато співробітників наших комунальних служб сьогодні захищають нашу землю, захищають нас у ЗСУ. Але, тим не менш, ми справляємося сьогодні – і завдяки нашим волонтерам, і завдяки міжнародним організаціям, фондам. Ми маємо таку можливість, концентруємо так місцевий бюджет, щоб вистачало й коштів, і вистачало всіх матеріалів, які нам необхідні (для ліквідації наслідків обстрілів – Ред.)”, – повідомив Терехов.
Читайте також: Поліпшити психологічну обстановку в Харкові — Терехов про роботу з вишами
Лише один “приліт” по Північній Салтівці в Харкові 8 жовтня призвів до пошкодження 16 багатоповерхівок. Вилетіли чи розбиті близько 900 вікон. Також на місці прильотів комунальникам доводиться прибирати аварійні дерева, вивозити будівельне сміття. Подібна робота у них з’являється після кожного удару по місту. Останнім часом – практично щодня.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кадры, коммунальщики, новини Харкова, обстріли, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов заявив про кадровий дефіцит у Харкові: як справляються»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато співробітників комунальних підприємств міста мобілізовані до Сил оборони. При цьому в Харкові завжди є робота в комунальників через обстріли".