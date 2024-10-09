Зламані дерева, бите скло: комунальники на місці “прильоту” (оновлено)

Вранці 9 жовтня комунальники почали ліквідовувати наслідки вчорашнього обстрілу в Салтівському районі, розповіли в Харківській міськраді.

За даними мерії, внаслідок удару КАБу по Салтівському району пошкоджено 16 будинків, вибито близько 900 вікон.

“Співробітники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” з вечора закривають віконні контури”, – написали в міськраді.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” усувають наслідки ворожого авіаудару в Салтівському районі. Вони прибирають аварійні дерева, вивозять сміття, а також допомагають іншим службам дістатися вибитих вікон”, – написали в мерії.