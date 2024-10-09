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Зламані дерева, бите скло: комунальники на місці “прильоту” (оновлено)

Суспільство 10:11   09.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зламані дерева, бите скло: комунальники на місці “прильоту” (оновлено) Фото: ХМР

Вранці 9 жовтня комунальники почали ліквідовувати наслідки вчорашнього обстрілу в Салтівському районі, розповіли в Харківській міськраді.

За даними мерії, внаслідок удару КАБу по Салтівському району пошкоджено 16 будинків, вибито близько 900 вікон.

Фото: ХМР

“Співробітники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” з вечора закривають віконні контури”, – написали в міськраді.

СКП "Харківзеленбуд" ліквідує наслідки обстрілу 09.10
Фото: ХМР

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” усувають наслідки ворожого авіаудару в Салтівському районі. Вони прибирають аварійні дерева, вивозять сміття, а також допомагають іншим службам дістатися вибитих вікон”, – написали в мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 жовтня комунальники почали ліквідовувати наслідки вчорашнього обстрілу в Салтівському районі, розповіли в Харківській міськраді.".