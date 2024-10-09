Сломанные деревья, битые стекла: коммунальщики на месте «прилета» (обновлено)

Утром 9 октября коммунальщики начали ликвидировать последствия вчерашнего обстрела в Салтовском районе, рассказали в Харьковском горсовете.

По данным мэрии, вследствие удара КАБа по Салтовскому району повреждены 16 домов, выбиты около 900 окон.

«Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» с вечера закрывают оконные контуры», – написали в горсовете.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия вражеского авиаудара в Салтовском районе. Они убирают аварийные деревья, вывозят мусор, а также помогают другим службам добраться до выбитых окон», – добавили в мерии.