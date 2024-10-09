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Сломанные деревья, битые стекла: коммунальщики на месте «прилета» (обновлено)

Общество 10:11   09.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Сломанные деревья, битые стекла: коммунальщики на месте «прилета» (обновлено) Фото: ХГС

Утром 9 октября коммунальщики начали ликвидировать последствия вчерашнего обстрела в Салтовском районе, рассказали в Харьковском горсовете.

По данным мэрии, вследствие удара КАБа по Салтовскому району повреждены 16 домов, выбиты около 900 окон.

Фото: ХГС

«Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» с вечера закрывают оконные контуры», – написали в горсовете.

СКП "Харьковзеленстрой" ликвидирует последствия обстрела 09.10
Фото: ХГС

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия вражеского авиаудара в Салтовском районе. Они убирают аварийные деревья, вывозят мусор, а также помогают другим службам добраться до выбитых окон», – добавили в мерии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 октября коммунальщики начали ликвидировать последствия вчерашнего обстрела в Салтовском районе, рассказали в Харьковском горсовете.".