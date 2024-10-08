Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура

В Салтовском районе Харькова авиабомба ударила возле водоема в районе плотной жилой застройки, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

На месте погибли два человека. Еще трое ранены.

8 октября в 16:50 россияне запустили авиабомбы в направлении Харькова. Два попадания по пригороду: в населенных пунктах Черкасская Лозовая и Малая Даниловка. Повреждены частные домовладения. Без пострадавших.

Для обстрела россияне использовали ФАБ-250 из УМПК.