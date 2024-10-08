Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура
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В Салтовском районе Харькова авиабомба ударила возле водоема в районе плотной жилой застройки, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
На месте погибли два человека. Еще трое ранены.
8 октября в 16:50 россияне запустили авиабомбы в направлении Харькова. Два попадания по пригороду: в населенных пунктах Черкасская Лозовая и Малая Даниловка. Повреждены частные домовладения. Без пострадавших.
Для обстрела россияне использовали ФАБ-250 из УМПК.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, водоем, Дмитрий Чубенко, озеро, салтовский район, ФАБ-250, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова авиабомба ударила возле водоема в районе плотной жилой застройки, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".