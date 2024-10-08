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Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура

Происшествия 19:33   08.10.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура Скриншот

В Салтовском районе Харькова авиабомба ударила возле водоема в районе плотной жилой застройки, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

На месте погибли два человека. Еще трое ранены.

8 октября в 16:50 россияне запустили авиабомбы в направлении Харькова. Два попадания по пригороду: в населенных пунктах Черкасская Лозовая и Малая Даниловка. Повреждены частные домовладения. Без пострадавших.

Для обстрела россияне использовали ФАБ-250 из УМПК.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова авиабомба ударила возле водоема в районе плотной жилой застройки, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".