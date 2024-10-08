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Росіяни вдарили ФАБ-250 по парку біля озера в Харкові – прокуратура

Події 19:33   08.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили ФАБ-250 по парку біля озера в Харкові – прокуратура

У Салтівському районі Харкова авіабомба вдарила біля водойми у районі щільної житлової забудови, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

На місці загинули двоє людей. Ще троє поранені.

8 жовтня о 16:50 росіяни запустили авіабомби в напрямку Харкова. Два влучання по передмістю: у населених пунктах Черкаська Лозова та Мала Данилівка. Пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.

Для обстрілу росіяни використали ФАБ-250 з УМПК.

Читайте також: Удар КАБом по Харкову: двоє загиблих, 5 постраждалих (доповнено)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова авіабомба вдарила біля водойми у районі щільної житлової забудови, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".