Росіяни вдарили ФАБ-250 по парку біля озера в Харкові – прокуратура

У Салтівському районі Харкова авіабомба вдарила біля водойми у районі щільної житлової забудови, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

На місці загинули двоє людей. Ще троє поранені.

8 жовтня о 16:50 росіяни запустили авіабомби в напрямку Харкова. Два влучання по передмістю: у населених пунктах Черкаська Лозова та Мала Данилівка. Пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.

Для обстрілу росіяни використали ФАБ-250 з УМПК.