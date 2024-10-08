Росіяни вдарили ФАБ-250 по парку біля озера в Харкові – прокуратура
У Салтівському районі Харкова авіабомба вдарила біля водойми у районі щільної житлової забудови, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
На місці загинули двоє людей. Ще троє поранені.
8 жовтня о 16:50 росіяни запустили авіабомби в напрямку Харкова. Два влучання по передмістю: у населених пунктах Черкаська Лозова та Мала Данилівка. Пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.
Для обстрілу росіяни використали ФАБ-250 з УМПК.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бомба, водоем, Дмитрий Чубенко, озеро, салтовский район, ФАБ-250, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 19:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова авіабомба вдарила біля водойми у районі щільної житлової забудови, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".