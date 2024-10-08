Поліпшити психологічну обстановку в Харкові – Терехов про роботу з вишами

Міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 жовтня повідомив, що в Харкові розробляють алгоритм роботи із ментальним здоров’ям мешканців та переселенців.

До процесу залучають спеціалістів вишів міста.

“Я був на Раді ректорів, виступав. Там була дуже серйозна розмова щодо ментального здоров’я. Це не стосувалося тільки студентів, це стосувалося й усіх мешканців міста Харкова, і вимушених переселенців. Нагадаю вам, що сьогодні в Харкові більше ніж 200 тисяч вимушених переселенців, які постійно живуть в місті. І щодо психологічного стану, щодо ментального здоров’я, нам потрібно робити так, щоб було певне психологічне розвантаження. Щоб емоційний стан був більш-менш гарний у цих людей і взагалі в місті. Тому ми випрацювали певний алгоритм і будемо працювати далі із нашими вишами, щоб зробити так, щоб у цілому обстановка в місті була більш-менш спокійна для людей“, — поділився Терехов.

Він зазначив, що харківські виші продовжують працювати й в умовах повномасштабного вторгнення. Усі – в режимі онлайн. Однак поступово йде будівництво безпечних коворкінгів для студентів – в укриттях.

“Ми чудово розуміємо, що Харків завжди був студентським містом. І нам дуже важливо зберегти цей потенціал”, – прокоментував мер.