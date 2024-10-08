Поліпшити психологічну обстановку в Харкові – Терехов про роботу з вишами
Міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 жовтня повідомив, що в Харкові розробляють алгоритм роботи із ментальним здоров’ям мешканців та переселенців.
До процесу залучають спеціалістів вишів міста.
“Я був на Раді ректорів, виступав. Там була дуже серйозна розмова щодо ментального здоров’я. Це не стосувалося тільки студентів, це стосувалося й усіх мешканців міста Харкова, і вимушених переселенців. Нагадаю вам, що сьогодні в Харкові більше ніж 200 тисяч вимушених переселенців, які постійно живуть в місті. І щодо психологічного стану, щодо ментального здоров’я, нам потрібно робити так, щоб було певне психологічне розвантаження. Щоб емоційний стан був більш-менш гарний у цих людей і взагалі в місті. Тому ми випрацювали певний алгоритм і будемо працювати далі із нашими вишами, щоб зробити так, щоб у цілому обстановка в місті була більш-менш спокійна для людей“, — поділився Терехов.
Він зазначив, що харківські виші продовжують працювати й в умовах повномасштабного вторгнення. Усі – в режимі онлайн. Однак поступово йде будівництво безпечних коворкінгів для студентів – в укриттях.
Читайте також: Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів
“Ми чудово розуміємо, що Харків завжди був студентським містом. І нам дуже важливо зберегти цей потенціал”, – прокоментував мер.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вузы, мэр, новини Харкова, психологическая помощь, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поліпшити психологічну обстановку в Харкові – Терехов про роботу з вишами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 жовтня повідомив, що в Харкові розробляють алгоритм роботи із ментальним здоров’ям мешканців та переселенців".