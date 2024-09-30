Двух женщин в Харькове подозревают в убийстве мужчин: подробности
В Харькове произошло два убийства. Жертвами стали мужчины, в смерти которых подозревают их жен.
Первая подозреваемая – жительница Новобаварского района. Сообщения об инциденте правоохранители получили 27 сентября в 22:40 от медиков «скорой», рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские установили, что вечером между сожителями после употребления алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой 40-летняя женщина нанесла удар кухонным ножом в сердце мужчине. От полученных ран он умер», — выяснили правоохранители.
Женщину задержали.
Еще один инцидент произошел в Салтовском районе. Как установило следствие, сожители пьянствовали и поссорились. 54-летняя женщина нанесла 65-летнему мужчине не менее десяти ударов кухонным ножом.
«Для избежания ответственности злоумышленница решила скрыть обстоятельства преступления. Она положила орудие убийства – кухонный нож под руку мужчине и ушла с места происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили женщину в совершении преступления», — добавили правоохранители.
Ее задержали. Обеим женщинам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если их вину докажут, фигуранткам грозит до 15 лет тюрьмы.
Читайте также: Двойное убийство на Харьковщине: подозревают мужчину, который приревновал
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жены, мужчины, подозрение, полиция, убийство, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двух женщин в Харькове подозревают в убийстве мужчин: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло два убийства. Жертвами стали мужчины, в смерти которых подозревают их жен.".