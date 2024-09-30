Двух женщин в Харькове подозревают в убийстве мужчин: подробности

В Харькове произошло два убийства. Жертвами стали мужчины, в смерти которых подозревают их жен.

Первая подозреваемая – жительница Новобаварского района. Сообщения об инциденте правоохранители получили 27 сентября в 22:40 от медиков «скорой», рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили, что вечером между сожителями после употребления алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой 40-летняя женщина нанесла удар кухонным ножом в сердце мужчине. От полученных ран он умер», — выяснили правоохранители.

Женщину задержали.

Еще один инцидент произошел в Салтовском районе. Как установило следствие, сожители пьянствовали и поссорились. 54-летняя женщина нанесла 65-летнему мужчине не менее десяти ударов кухонным ножом.

«Для избежания ответственности злоумышленница решила скрыть обстоятельства преступления. Она положила орудие убийства – кухонный нож под руку мужчине и ушла с места происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили женщину в совершении преступления», — добавили правоохранители.

Ее задержали. Обеим женщинам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если их вину докажут, фигуранткам грозит до 15 лет тюрьмы.