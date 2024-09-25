Двойное убийство на Харьковщине: подозревают мужчину, который приревновал

31-летнему жителю Красноградщины сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек.

Трагическое событие произошло в селе Николаевка вечером 23 сентября. По данным Харьковской областной прокуратуры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый во время общения в компании приревновал свою 25-летнюю бывшую к другому мужчине. Вспыхнула ссора.

«Злоумышленник на собственном мопеде поехал домой в поселок Зачепиловка и, взяв с собой кухонный нож, вернулся назад, чтобы разобраться с экс-любимой и своим соперником», — рассказали в прокуратуре.

Как выяснило следствие, 23-летний мужчина пытался защитить девушку. Однако фигурант нанес по туловищу потерпевшего не менее шести ударов ножом, после чего бросился на девушку и также ударил ее ножом не менее 13 раз. От полученных травм потерпевшие погибли на месте.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ). Сейчас фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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