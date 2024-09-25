Подвійне вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка, який приревнував
31-річному жителю Красноградщини повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей.
Трагічна подія сталась у селі Миколаївка 23 вересня ввечері. За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час спілкування в компанії приревнував свою 25-річну колишню до іншого чоловіка. Спалахнула сварка.
«Зловмисник на власному мопеді поїхав додому в селище Зачепилівка та, взявши із собою кухонний ніж, повернувся назад, щоб «розібратися» з екскоханою та своїм суперником», – розповіли в прокуратурі.
Як з’ясувало слідство, 23-річний чоловік намагався захистити дівчину. Однак фігурант завдав по тулубу потерпілого не менше шести ударів ножем, після чого кинувся на дівчину і також вдарив її ножем не менше 13 разів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річному жителю Красноградщини повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей.".