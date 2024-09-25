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Подвійне вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка, який приревнував

Події 11:39   25.09.2024
Вікторія Яковенко
Подвійне вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка, який приревнував Фото: Харківська обласна прокуратура

31-річному жителю Красноградщини повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей.

Трагічна подія сталась у селі Миколаївка 23 вересня ввечері. За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час спілкування в компанії приревнував свою 25-річну колишню до іншого чоловіка. Спалахнула сварка.

«Зловмисник на власному мопеді поїхав додому в селище Зачепилівка та, взявши із собою кухонний ніж, повернувся назад, щоб «розібратися» з екскоханою та своїм суперником», – розповіли в прокуратурі.

Як з’ясувало слідство, 23-річний чоловік намагався захистити дівчину. Однак фігурант завдав по тулубу потерпілого не менше шести ударів ножем, після чого кинувся на дівчину і також вдарив її ножем не менше 13 разів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річному жителю Красноградщини повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей.".