Подвійне вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка, який приревнував

31-річному жителю Красноградщини повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей.

Трагічна подія сталась у селі Миколаївка 23 вересня ввечері. За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час спілкування в компанії приревнував свою 25-річну колишню до іншого чоловіка. Спалахнула сварка.

«Зловмисник на власному мопеді поїхав додому в селище Зачепилівка та, взявши із собою кухонний ніж, повернувся назад, щоб «розібратися» з екскоханою та своїм суперником», – розповіли в прокуратурі.

Як з’ясувало слідство, 23-річний чоловік намагався захистити дівчину. Однак фігурант завдав по тулубу потерпілого не менше шести ударів ножем, після чого кинувся на дівчину і також вдарив її ножем не менше 13 разів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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