У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці

30-річний чоловік завдав 32-річній жінці ножових поранень у місті Балаклія Харківської області. За версією правоохоронців, нападник хотів убити колишню співмешканку через ревнощі.

Чоловік кидався на колишню з ножем у громадському місці 14 вересня. Жінка отримала кілька ножових поранень, завдяки своєчасному втручанню медиків її вдалося врятувати, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нападнику загрожує до 15 років в’язниці.