У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
30-річний чоловік завдав 32-річній жінці ножових поранень у місті Балаклія Харківської області. За версією правоохоронців, нападник хотів убити колишню співмешканку через ревнощі.
Чоловік кидався на колишню з ножем у громадському місці 14 вересня. Жінка отримала кілька ножових поранень, завдяки своєчасному втручанню медиків її вдалося врятувати, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нападнику загрожує до 15 років в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річний чоловік завдав 32-річній жінці ножових поранень у місті Балаклія Харківської області. За версією правоохоронців, нападник хотів убити колишню співмешканку через ревнощі.".