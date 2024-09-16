В городе на Харьковщине мужчина напал на бывшую с ножом в общественном месте

30-летний мужчина нанес 32-летней женщине ножевые ранения в городе Балаклея Харьковской области. По версии правоохранителей, нападавший хотел убить бывшую сожительницу из-за ревности.

Мужчина бросался на бывшую с ножом в общественном месте 14 сентября. Женщина получила несколько ножевых ранений, благодаря своевременному вмешательству медиков ее удалось спасти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.