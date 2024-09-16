В городе на Харьковщине мужчина напал на бывшую с ножом в общественном месте
30-летний мужчина нанес 32-летней женщине ножевые ранения в городе Балаклея Харьковской области. По версии правоохранителей, нападавший хотел убить бывшую сожительницу из-за ревности.
Мужчина бросался на бывшую с ножом в общественном месте 14 сентября. Женщина получила несколько ножевых ранений, благодаря своевременному вмешательству медиков ее удалось спасти, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.
Читайте также: 200 ударов ломом. За заказное убийство в Харькове будут судить троих (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, покушение на убийство, полиция Харьковской области, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В городе на Харьковщине мужчина напал на бывшую с ножом в общественном месте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летний мужчина нанес 32-летней женщине ножевые ранения в городе Балаклея Харьковской области. По версии правоохранителей, нападавший хотел убить бывшую сожительницу из-за ревности.".