Сьогодні 8 червня: яке свято та день в історії

8 червня 1783 року почалося найбільше виверження вулкана у світі. 1869-го запатентовано пилотяг, 1949-го опубліковано роман Орвелла “1984”. А 1995-го в Україні Верховна Рада та Президент уклали Конституційний договір.

Свята та пам’ятні дати 8 червня

8 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день океанів.

8 червня в історії

8 червня 1783 року почалося наймасштабніше з відомих в історії вулканічних вивержень. Вибухнув вулкан Лакі в Ісландії.

Він вивергався до лютого 1784 року. Лава виходила із щілин 130 кратерів. На поверхню вилилося 14 кубічних кілометрів базальтової лави, нею затопило площу 565 квадратних км. У повітря піднявся попіл, який засипав більшу частину Ісландії. А по всій північній півкулі середня температура повітря впала на 1°C. За оцінками істориків, внаслідок виверження загинуло близько 10 тисяч осіб – від п’ятої частини до чверті населення Ісландії. Ще одним наслідком виверження став сірчаний туман, що накрив Європу через викид діоксиду сірки під час виверження. Через нього зафіксовано тисячі смертей як у 1783 році, так і взимку 1784 року.

8 червня 1869 року запатентували перший у світі пилотяг – “Whirlwind”. Винахід належить американцеві Айвзу Макгаффні.

Система була механізована та рухалася вручну. Зверху була ручка, яку приєднував ремінний привід з вентилятором. Це створювало певні труднощі через необхідність одночасно крутити ручку та штовхати конструкцію кімнатою. Був у першого пилотяга й плюс – конструкція була досить легкою. Після отримання патенту Макгаффні представив свій винахід на виставці в Чикаго. Згодом заснував компанію American Carpet Cleaning Company, налагодив виробництво та почав продавати пилотяги по 25 доларів за штуку (на той момент це була солідна сума). Згодом компанія Hoover, взявши за основу ідею Макгаффні, удосконалила її та створила перший електричний пилотяг. Такі пристрої вже почали продавати дорожче – по 60 доларів.

8 червня 1920 року народився льотчик-ас Іван Кожедуб – тричі Герой Радянського Союзу, ім’я якого носить Національний університет повітряних сил у Харкові.

Кожедуб був родом із Сумщини, проте частина його життя пов’язана з Харківською областю. Тут 1941 року він закінчив Чугуївську військову авіаційну школу льотчиків і залишився працювати в ній інструктором. До 1943 року разом із курсантами перебував у Казахстані в евакуації, постійно подаючи прохання відправити його на фронт. Це сталося навесні 1943-го. А 6 липня цього ж року Кожедуб під час битви на Курській дузі збив перший німецький літак – бомбардувальник Ju 87. Серед літаків, збитих під час Другої світової Іваном Кожедубом, – винищувачі (Bf 109, Fw 190), бомбардувальники (Ju 177, He 87), штурмовики (Hs 129). 15 лютого 1945 року в повітряному бою над Франкфуртом-на-Одері Кожедуб вперше в історії збив реактивний винищувач – Me 262. Самого льотчика не збивали жодного разу. Іван Кожедуб – одним із трьох тричі Героїв Радянського Союзу за весь час існування цієї нагороди.

8 червня 1924 року англійці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін почали сходження з базового табору на вершину Евересту.

Це сходження завершилося трагічно – альпіністи загинули. Однак при цьому залишили назавжди відкритим питання, чи підкорили вони все ж таки вершину першими в історії, або так і не досягли її. Зараз офіційно першими підкорювачами найвищої точки планети визнані новозеландець Едмунд Персіваль Хілларі та шерп Норгей Тенцінг, які досягли вершини через 30 років після сходження Меллорі та Ірвіна – 29 травня 1953 року.

8 червня 1949 року вперше опубліковано культовий роман-антиутопію Джорджа Орвелла “1984”.

Книга – один із найбільш цитованих літературних творів під час обговорення питань тоталітарних суспільств, свободи волі й слова, меж особистого, які не можна переходити навіть заради “громадського інтересу” тощо. Цитати з неї часто відомі навіть тим, хто не знає їхнього джерела: “Старший Брат стежить за тобою”; “Війна – це мир, свобода – це рабство, невігластво – це сила”; “Мета тортур – тортури. Мета влади – влада” і т.д.

Роман перекладений 62 мовами. 2009-го газета “Times” визнала цей роман найважливішою книгою, опублікованою за останні 60 років. Також “1984” посідає друге місце у рейтингу 100 найкращих книг усіх часів журналу “Newsweek”. У 1953-му році за романом створили радіовиставу, а в 1956-му та 1984-му роках зняли однойменні фільми.

8 червня 1995 року в Україні був укладений Конституційний договір між Президентом (на той час Леонідом Кучмою) та Верховною Радою (на чолі зі спікером Олександром Морозом). Договір став компромісом на фоні політичної кризи, що поглиблювалася. Його підписанню передувала низка ворожих кроків, які здійснили Рада та Президент. Так, Президент прагнув отримати всю повноту виконавчої влади, ВР – мати вплив на вирішення економічних питань та керівництво регіонами. Гостра фаза протистояння розпочалася із прийняттям у середині травня ВР закону “Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні”. Хоча подальша спроба внесення змін в чинну конституцію провалилася (не набралося двох третин голосів), але цього було достатньо для того, щоб Президент здійснив свій крок. Він 31 травня оголосив указ про проведення опитування громадської думки щодо довіри громадян України Президенту і Верховній Раді. Це був сильний удар по ВР, адже рейтинг довіри до неї був низьким. Після обміну ще кількома “люб’язностями”, депутатам усе ж довелося “дати задню”. За результатами підписаного Конституційного договору Кучма таки отримав право призначати керівництво регіонів, склад Кабінету Міністрів та прем’єр-міністра. При цьому нова Конституція України мала бути прийнята в строк не пізніше одного року з дня підписання договору. Ця вимога в результаті призвела до знаменитої “Конституційної ночі” в 1996-му.

Церковне свято 8 червня

8 червня християни вшановують пам’ять апостолів вiд 70-ти Карпа i Алфея. Карп був учнем і супутником святого апостола Павла. Знаючи Карпа як людину доброчесну апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карп ходив із проповіддю Євангелія на острів Крит. Помер мирно в Берії (за іншими джерелами прийняв мученицьку кончину в гоніння імператора Нерона). Святий апостол Алфей походив з галілейського міста Капернаума і був батьком апостолів Якова Алфеєва та Матвія.

Народні прикмети

Якщо 8 червня багато комарів, то останні дні місяця будуть теплими.

Якщо раки виходять на берег – погода погіршиться.

Якщо багато коників – чекай на посуху.

Що не можна робити 8 червня

Не можна ходити до водойм і купатися в них.

Варто уникати води.

Не можна прибирати після заходу сонця.