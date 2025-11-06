Live
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба

Общество 12:34   06.11.2025
Виктория Яковенко
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба Фото: Алексей Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что ночью армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых громад. Под ударом была и Харьковщина.

По его словам, здесь враг пытается тормозить сообщение с Востоком страны. Сейчас в регионе поезда перевели на альтернативные маршруты, они продолжают движение.

Кроме того, обстрелы зафиксировали и в ряде других областей Украины.

«В Черниговской области были удары по направлениям, важным для поддержания связи с украинским Севером. В Днепропетровской области враг бил по энергетической инфраструктуре железной дороги и по одной из станций. Уже сейчас резервные тепловозы поддерживают движение. Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно – с задержками. Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях задержки до 5 часов таких поездов. Также поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика меньше часа», – написал Кулеба.

Сейчас идет ликвидация последствий ударов.

«Несмотря на то, что десятки дронов практически каждую ночь бьют целенаправленно и комплексно по железной дороге, чтобы остановить одну из главных инфраструктурных артерий страны. Для нас важно сохранять связь между громадами и регионами, обеспечивать поставки и поддержку людей. Это постоянный процесс, в котором принимают участие многие люди по всей стране», — отметил министр.

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщили об изменениях в маршрутах поездов Харьковской области. В частности, в результате вражеских атак железнодорожники ограничили движение рейсов, курсирующих на Берестинском направлении.

Автор: Виктория Яковенко
