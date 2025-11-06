Удар по залізниці на Харківщині: чого прагне ворог, пояснив Кулеба
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що вночі армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад. Під ударом була і Харківщина.
За його словами, тут ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни. Наразі в регіоні потяги перевели на альтернативні маршрути, вони продовжують рух.
Крім цього, обстріли зафіксували й у низці інших областей України.
«У Чернігівській області були удари по напрямках, важливих для підтримання зв’язку з українською Північчю. На Дніпропетровщині ворог бив по енергетичній інфраструктурі залізниці і по одній зі станцій. Вже зараз там резервні тепловози підтримують рух. Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно – затримками. Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів. Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години», – написав Кулеба.
Наразі триває ліквідація наслідків ударів.
«Попри те, що десятки дронів практично щоночі бʼють цілеспрямовано та комплексно по залізниці, щоб зупинити одну із головних інфраструктурних артерій країни. Для нас важливо зберігати звʼязок між громадами та регіонами, забезпечувати постачання і підтримку людей. Це постійний процес, у якому бере участь багато людей по всій країні», – зазначив міністр.
Нагадаємо, вранці в АТ «Укрзалізниця» повідомили про зміни в маршрутах поїздів на Харківщині. Зокрема, внаслідок ворожих атак залізничники обмежили рух рейсів, які курсують на Берестинському напрямку.
