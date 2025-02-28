Знайшли ще жертв ймовірного вчителя-педофіла в Харкові – Болвінов

До справи вчителя, якого підозрюють у розбещенні малолітніх дітей, додалися нові епізоди. До слідчих прийшли вже дорослі чоловіки, які поділилися своїми історіями.

За даними начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, ці чоловіки у дитинстві ходили до футбольного гуртка, відпочивали в дитячому лікувально-оздоровчому центрі під Харковом.

«З’ясувалося, що в різні часи, на кожному з місць своєї роботи тренером або вчителем підозрюваний примушував дітей до сексуальних контактів», – розповів Болвінов.

Правоохоронці нагадують: матеріали цієї справи отримали від Генпрокуратури Латвійської республіки. Саме там перебуває хлопець, який повідомив, що став жертвою фігуранта, але багато років боявся розповісти. Лише у 17-річному віці, коли попрацював з психологом, він розказав шокуючі подробиці.

Ймовірного вчителя-педофіла затримали восени минулого року. Болвінов зазначає: якщо провину доведуть, йому загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

«А ми зібрали достатньо доказів та свідчень для того, щоб цей чоловік відповів за все, що встиг зробити. Викрити та затримати цього збоченця вдалося лише завдяки тому, що один з хлопчиків заговорив. Діти бояться та соромляться розповідати про таке, це травма, про яку в родині можуть навіть не здогадуватися. Тому вкотре закликаю батьків – розмовляйте з дітьми та будьте завжди в курси, де та як саме дитина контактує з іншими дорослими», – написав Болвінов.

Нагадаємо, раніше начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що фігурант цієї справи кинувся тікати від правоохоронців, як тільки дізнався, що відкрили справу. Кажуть: він поїхав з Харкова на Тернопільщину і хотів заховатися в Почаївській Лаврі.