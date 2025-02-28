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Нашли еще жертв вероятного учителя-педофила в Харькове – Болвинов

Общество 11:48   28.02.2025
Виктория Яковенко
Нашли еще жертв вероятного учителя-педофила в Харькове – Болвинов Фото: Сергей Болвинов

К делу учителя, подозреваемого в развращении малолетних детей, добавились новые эпизоды. К следователям пришли уже взрослые мужчины, поделившиеся своими историями.

По данным начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, эти мужчины в детстве ходили в футбольный кружок, отдыхали в детском лечебно-оздоровительном центре под Харьковом.

«Выяснилось, что в разное время, на каждом из мест своей работы тренером или учителем подозреваемый принуждал детей к сексуальным контактам», — рассказал Болвинов.

Правоохранители напоминают, что материалы этого дела получили от Генпрокуратуры Латвийской республики. Там находится парень, который сообщил, что стал жертвой фигуранта, но много лет боялся рассказать. Лишь в 17-летнем возрасте, когда поработал с психологом, он рассказал шокирующие подробности.

Вероятного учителя-педофила задержали осенью прошлого года. Болвинов отмечает: если вину докажут, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

«А мы собрали достаточно доказательств и свидетельств, чтобы этот мужчина ответил за все, что успел сделать. Разоблачить и задержать этого извращенца удалось лишь благодаря тому, что один из мальчиков заговорил. Дети боятся и стесняются рассказывать о таком, это травма, о которой в семье могут даже не догадываться. Поэтому в очередной раз призываю родителей – разговаривайте с детьми и будьте всегда в курсе, где и как ребенок контактирует с другими взрослыми», — написал Болвинов.

Напомним, ранее начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что фигурант этого дела бросился бежать от правоохранителей, как только узнал, что открыли дело. Говорят: он уехал из Харькова в Тернопольскую область и хотел спрятаться в Почаевской Лавре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 11:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К делу учителя, подозреваемого в развращении малолетних детей, добавились новые эпизоды. К следователям пришли уже взрослые мужчины, поделившиеся своими историями.".