До 18 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня
Тепла, туманна та без істотних опадів – такою прогнозують неділю, 29 березня, на Харківщині фахівці Регіонального центру з гідрометеорології.
Метеорологи опублікували актуальний прогноз.
У Харкові 29 березня буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не передбачають. Вночі та вранці – слабкий туман. Температура повітря: вночі 5-7° тепла, вдень 16 – 18° тепла.
В області – схожа картина. Мінлива хмарність, без істотних опадів і слабкий туман. Температура повітря: вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19° тепла.
У довгостроковому прогнозі на наступний тиждень – деяке похолодання та дощі. Заморозків не буде.
Читайте також: Яким буде квітень у Харкові та області – прогноз синоптиків
Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2026 в 20:40;