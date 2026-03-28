Live

До 18 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня

Погода 20:40   28.03.2026
Оксана Горун
Тепла, туманна та без істотних опадів – такою прогнозують неділю, 29 березня, на Харківщині фахівці Регіонального центру з гідрометеорології.

Метеорологи опублікували актуальний прогноз.

У Харкові 29 березня буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не передбачають. Вночі та вранці – слабкий туман. Температура повітря: вночі 5-7° тепла, вдень 16 – 18° тепла.

В області – схожа картина. Мінлива хмарність, без істотних опадів і слабкий туман. Температура повітря: вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

У довгостроковому прогнозі на наступний тиждень – деяке похолодання та дощі. Заморозків не буде.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2026 в 20:40;

