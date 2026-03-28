До 18 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня

Тепла, туманна та без істотних опадів – такою прогнозують неділю, 29 березня, на Харківщині фахівці Регіонального центру з гідрометеорології.

Метеорологи опублікували актуальний прогноз.

У Харкові 29 березня буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не передбачають. Вночі та вранці – слабкий туман. Температура повітря: вночі 5-7° тепла, вдень 16 – 18° тепла.

В області – схожа картина. Мінлива хмарність, без істотних опадів і слабкий туман. Температура повітря: вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

У довгостроковому прогнозі на наступний тиждень – деяке похолодання та дощі. Заморозків не буде.