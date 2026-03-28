До 18 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 29 марта

Погода 20:40   28.03.2026
Оксана Горун
До 18 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 29 марта

Теплое, туманное и без существенных осадков — таким прогнозуют воскресенье, 29 марта, на Харьковщине специалисты Регионального центра по гидрометеорологии.

Метеорологи опубликовали свежий прогноз.

В Харькове 29 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидят. Ночью и утром — слабый туман. Температура воздуха: ночью 5-7° тепла, днем ​​16 – 18° тепла.

В области — похожая картина. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и слабый туман. Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем ​​14 — 19° тепла.

В долгосрочном прогнозе на следующую неделю — некоторое похолодание и дожди. Заморозков не будет.

Читайте также: Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 20:40;

