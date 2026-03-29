ДСНС: 90-річна жінка постраждала від удару БпЛА на Куп’янщині

Три пожежі вирували за добу через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так у селі на Куп’янщині російський БпЛА вдарив по приватному будинку – там спалахнула кухня на площі 60 квадратних метрів. Також через “приліт” пошкоджена господарська споруда, скління та паркан. Постраждала 90-річна жінка.

Тим часом у селі Іванівка Ізюмського району безпілотник прилетів по домоволодінню – загорівся гараж та авто. Загальна площа загоряння склала 50 квадратних метрів. Відомо про постраждалу 57-річну мешканку.

“Внаслідок побутової пожежі , яка виникла вранці 28 березня у квартирі двоповерхового житловому будинку в Новобаварському районі міста Харкова, загинула 84-річна жінка. На місце події негайно прибули 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі близько 1 м кв. Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замикання електрообігрівача”, – нагадали у ДСНС.