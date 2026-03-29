ГСЧС: 90-летняя женщина пострадала от удара БпЛА на Купянщине

Три пожара бушевали за сутки из-за российских обстрелов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так в селе на Купянщине российский БпЛА ударил по частному дому – там загорелась кухня на площади 60 квадратных метров. Также из-за «прилета» повреждена хозпостройка, остекление и забор. Пострадала 90-летняя женщина.

Тем временем в селе Ивановка Изюмского района беспилотник прилетел по домовладению – загорелся гараж, и авто. Общая плозадь возгорания составила 50 квадратных метров. Известно о пострадавшей 57-летней жительнице.

«В результате бытового пожара, возникшего утром 28 марта в квартире двухэтажного жилого дома в Новобаварском районе города Харькова, погибла 84-летняя женщина. На место происшествия немедленно прибыли три оперативных отделения ГСЧС. К моменту их прибытия в квартире на втором этаже горели домашние вещи на площади около одного квадратного метра. Вероятная причина возникновения пожара — короткое замыкание электрообогревателя», – напомнили в ГСЧС.