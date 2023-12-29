Военные «немного в шоке» — замначальника ХОВА о мобилизации в спортзалах
Рейды с повестками по кафе, ресторанам и спортзалам Харькова «отчасти» дают результат, сообщил в интервью изданию «Думка» заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.
В Харькове продолжают искать уклонистов в местах отдыха и развлекательных центрах. При этом практически каждый день возникают различные конфликты.
«Почти каждый день у меня есть тот или иной не инцидент, но случай. Учитывая, что мобильные группы оповещения состоят из военных, которые были на «нуле», из-за здоровья находятся на ротации. Я вам скажу, что у этих людей своя позиция. Они немного в шоке от того, как народ реагирует», — поделился Семенуха.
Он отметил, что в первые месяцы войны на Харьковщине были очереди в ТЦК, а две бригады ТРО укомплектовали в первые недели полномасштабного вторжения.
«А потом часть общества… немного абстрагировалась. Часть людей думает, что завтра будет победа, послезавтра мы будем в Ялте, а послезавтра мы будем в Донецке. А реальность совсем другая», — отметил замначальника ХОВА.
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Он также прокомментировал ситуации, когда людей принудительно забирают в армию.
«Могут ли принудительно забирать? Могут! Когда фактически человек прошел ВЛК, имеет положительный результат, направлен в конкретную или воинскую часть, или, как правило, в большинстве случаев, в учебный центр, но не появляется. Соответственно РТЦК и ОТЦК передают эти данные в Национальную полицию. Затем Национальная полиция совместно с РТЦК или ОТЦК должны его доставить дальше по алгоритму», — пояснил Семенуха.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 17:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рейды с повестками по кафе, ресторанам и спортзалам Харькова «отчасти» дают результат, сообщил в интервью изданию «Думка» заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха".