Насильно затягли хлопця в бус у Харкові: у ТЦК розбираються, чи їхні люди

Телеграм-канали “завірусили” відео, на якому, як стверджується, у Харкові співробітники ТЦК силою затягли чоловіка до мікроавтобуса, “щоб доставити до військкомату”.

У відео два чоловіки у військовій формі та один – у цивільному – під руки тягнуть до мікроавтобуса хлопця. Він при цьому відчайдушно кричить: “Ні, ні, аааа, що ви робите?” Потім відбувається невелика товкучка на вході до мікроавтобуса, але хлопця все-таки вдається туди посадити. Уже з транспорту він кричить: “Поліція, мене викрадають!”

Канали, що розповсюдили відео, стверджували, що на ньому – співробітники ТЦК, які забирають чоловіка до військкомату.

“У Харкові співробітники ТЦК силою затягли хлопця до бусу, щоб доставити його у військкомат. Це сталося близько 9-ї ранку на Куликівській”, — так, наприклад, прокоментував події анонімний телеграм-канал “Харків 1654”.

Водночас у харківському Територіальному центрі комплектування поки не підтвердили, що “герої” ролика – їхні співробітники.

“Йде перевірка, з’ясовується те, що це за подія та що за люди у військовій формі”, – сказала у коментарі “ТСН” прессекретарка Харківського обласного ТЦК та СП Олена Родіна.

Раніше заступник начальника ХОВА Роман Семенуха визнавав, що примусово забирати в армію людей можуть.