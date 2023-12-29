Цінні поради дали тим, хто підлягає мобілізації в Харкові
Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в інтерв’ю виданню “Думка” поділився рекомендаціями для мешканців Харкова та області, які підлягають мобілізації.
“Я б порадив опановувати чотири військових професії. Це стрільба і холостіння зброї, інженерна справа, орієнтування і зараз з’являється нова професія – оператор БПЛА”, – порекомендував Семенуха.
Він також радить заздалегідь визначитися, де людині хотілося б служити – в якому підрозділі та за якою професією.
“Ми зараз у такому обсязі мобілізації, що немає тих, у кого б не було 10 знайомих, які б не служили. Порадься. Подзвони. Обери собі, можливо, той колектив, куди б ти пішов.”, — сказав заступник начальника ХОВА.
Зрештою, він зазначив, що в харків’ян висока мотивація воювати у рідних, місцевих, бригадах.
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“У нас є бригади, які воюють у Харківській області дуже довго. Мені здається, це найвища мотивація. Але це не означає, що держава не покличе на інший напрямок”, – уточнив Роман Семенуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 19:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в інтерв’ю виданню “Думка” поділився рекомендаціями для мешканців Харкова та області, які підлягають мобілізації".