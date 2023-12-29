Ценные советы дали подлежащим мобилизации в Харькове

Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в интервью изданию «Думка» поделился рекомендациями для жителей Харькова и области, которые подлежат мобилизации.

«Я бы посоветовал овладевать четырьмя военными профессиями. Это стрельба и холощение оружия, инженерное дело, ориентирование, и сейчас появляется новая профессия – оператор БПЛА», — порекомендовал Семенуха.

Он также советует заранее определиться, где бы человеку хотелось служить — в каком подразделении и по какой профессии.

«Мы сейчас в таком объеме мобилизации, что нет тех, у кого бы не было 10 знакомых, которые не служили бы. Посоветуйся. Позвони. Выбери себе, возможно, тот коллектив, куда бы ты пошел», — сказал замначальника ХОВА.

Наконец, он отметил, что у харьковчан высокая мотивация воевать в родных, местных, бригадах.

«У нас есть бригады, воюющие в Харьковской области очень долго. Мне кажется, это самая высокая мотивация. Но это не значит, что государство не позовет на другое направление», — уточнил Роман Семенуха.