Ценные советы дали подлежащим мобилизации в Харькове
Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в интервью изданию «Думка» поделился рекомендациями для жителей Харькова и области, которые подлежат мобилизации.
«Я бы посоветовал овладевать четырьмя военными профессиями. Это стрельба и холощение оружия, инженерное дело, ориентирование, и сейчас появляется новая профессия – оператор БПЛА», — порекомендовал Семенуха.
Он также советует заранее определиться, где бы человеку хотелось служить — в каком подразделении и по какой профессии.
«Мы сейчас в таком объеме мобилизации, что нет тех, у кого бы не было 10 знакомых, которые не служили бы. Посоветуйся. Позвони. Выбери себе, возможно, тот коллектив, куда бы ты пошел», — сказал замначальника ХОВА.
Наконец, он отметил, что у харьковчан высокая мотивация воевать в родных, местных, бригадах.
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«У нас есть бригады, воюющие в Харьковской области очень долго. Мне кажется, это самая высокая мотивация. Но это не значит, что государство не позовет на другое направление», — уточнил Роман Семенуха.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 19:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в интервью изданию «Думка» поделился рекомендациями для жителей Харькова и области, которые подлежат мобилизации".