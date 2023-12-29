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Ценные советы дали подлежащим мобилизации в Харькове

Общество 19:33   29.12.2023
Оксана Горун
Ценные советы дали подлежащим мобилизации в Харькове Фото: Радиотрек

Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в интервью изданию «Думка» поделился рекомендациями для жителей Харькова и области, которые подлежат мобилизации.

«Я бы посоветовал овладевать четырьмя военными профессиями. Это стрельба и холощение оружия, инженерное дело, ориентирование, и сейчас появляется новая профессия – оператор БПЛА», — порекомендовал Семенуха.

Он также советует заранее определиться, где бы человеку хотелось служить — в каком подразделении и по какой профессии.

«Мы сейчас в таком объеме мобилизации, что нет тех, у кого бы не было 10 знакомых, которые не служили бы. Посоветуйся. Позвони. Выбери себе, возможно, тот коллектив, куда бы ты пошел», — сказал замначальника ХОВА.

Наконец, он отметил, что у харьковчан высокая мотивация воевать в родных, местных, бригадах.

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«У нас есть бригады, воюющие в Харьковской области очень долго. Мне кажется, это самая высокая мотивация. Но это не значит, что государство не позовет на другое направление», — уточнил Роман Семенуха.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в интервью изданию «Думка» поделился рекомендациями для жителей Харькова и области, которые подлежат мобилизации".