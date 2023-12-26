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«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК

Общество 18:10   26.12.2023
Виктория Яковенко
«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока недоволен работой Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, однако задачи по мобилизации военнослужащих будут выполнены.

«Что касается ТЦК, то по состоянию на сегодняшний день, честно говоря, работой их пока недоволен. Соответственно, будь я доволен, то мы бы сейчас не обсуждали вопрос этого законопроекта (о мобилизации — ред.)» — сказал Залужный во время брифинга 26 декабря.

Он добавил, что работа в ТЦК – это отдельная специальность.

«Скажем так, за свои 30 лет службы единственное, где я бы не хотел служить, — это ТЦК. Необходимо иметь определенный набор знаний, навыков, умений, позволяющий руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма», — объяснил Залужный.

В то же время, он считает, что возможностей по приему личного состава ТЦК не потеряли.

«Мы проследили, чтобы те ключевые должности, которые работают над организацией этого процесса в ТЦК, остались и продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей непосредственно справимся. Что касается непосредственно руководителей, то работа идет дальше и по состоянию на сегодняшний день мы некоторых руководителей уже меняем, которые туда пришли, некоторые увольняются самостоятельно, но опять же эта организация, как написано в постановлении КМУ, — орган управления местного уровня, он на сегодня, по-моему, функционирует и будет дальше выполнять свои задачи», — отметил Залужный.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 18:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пока недоволен работой Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, однако задачи по мобилизации военнослужащих будут выполнены.".