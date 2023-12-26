«Роботою їхньою поки що незадоволений» – Залужний про ТЦК
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наразі незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, однак завдання з мобілізації військовослужбовців будуть виконані.
«Що стосується ТЦК, то станом на сьогодні, чесно кажучи, роботою їхньою поки що незадоволений. Відповідно, якби я був задоволений, то ми б зараз не обговорювали питання цього законопроєкту (про мобілізацію — ред.)» — сказав Залужний під час брифінгу 26 грудня.
Він додав, що робота у ТЦК – це окрема спеціальність.
«Скажімо так, за свої 30 років служби єдине, де я не хотів би служити, — це ТЦК. Необхідно мати певний набір знань, навичок, умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов’язки. Як ззовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму», – пояснив Залужний.
Водночас він вважає, що можливостей із прийому особового складу ТЦК не втратили.
«Ми прослідкували, щоб ті ключові посади, які працюють над організацією цього процесу в ТЦК, вони залишились і продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми безпосередньо з цим завданням справимося. Що стосується безпосередньо керівників, то робота йде далі і станом на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі звільняються самостійно, але знову ж таки ця організація, як написано в постанові КМУ, – орган управління місцевого рівня, він на сьогодні, на мою думку, функціонує і буде далі виконувати свої завдання», – зазначив Залужний.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 18:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наразі незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, однак завдання з мобілізації військовослужбовців будуть виконані.".