«Роботою їхньою поки що незадоволений» – Залужний про ТЦК

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наразі незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, однак завдання з мобілізації військовослужбовців будуть виконані.

«Що стосується ТЦК, то станом на сьогодні, чесно кажучи, роботою їхньою поки що незадоволений. Відповідно, якби я був задоволений, то ми б зараз не обговорювали питання цього законопроєкту (про мобілізацію — ред.)» — сказав Залужний під час брифінгу 26 грудня.

Він додав, що робота у ТЦК – це окрема спеціальність.

«Скажімо так, за свої 30 років служби єдине, де я не хотів би служити, — це ТЦК. Необхідно мати певний набір знань, навичок, умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов’язки. Як ззовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму», – пояснив Залужний.

Водночас він вважає, що можливостей із прийому особового складу ТЦК не втратили.

«Ми прослідкували, щоб ті ключові посади, які працюють над організацією цього процесу в ТЦК, вони залишились і продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми безпосередньо з цим завданням справимося. Що стосується безпосередньо керівників, то робота йде далі і станом на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі звільняються самостійно, але знову ж таки ця організація, як написано в постанові КМУ, – орган управління місцевого рівня, він на сьогодні, на мою думку, функціонує і буде далі виконувати свої завдання», – зазначив Залужний.