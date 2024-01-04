Насильно затащили парня в бус в Харькове: в ТЦК разбираются, их ли сотрудники

Telegram-каналы «завирусили» видео, на котором, как утверждается, в Харькове сотрудники ТЦК силой затащили мужчину в микроавтобус, «чтобы доставить в военкомат».

В видео два человека в военной форме и один — в гражданском под руки тянут к микроавтобусу молодого мужчину. Он при этом отчаянно кричит: «Нет, нет, аааа, что вы делаете?» Затем происходит небольшая толкучка на входе в микроавтобус, но парня все-таки удается туда усадить. Уже из транспорта он кричит: «Полиция, меня похищают!»

Каналы, распространившие видео утверждали, что на нем — сотрудники ТЦК, которые забирают мужчину в военкомат.

«В Харькове сотрудники ТЦК силой затащили парня в бус, чтобы доставить его в военкомат. Это произошло около 9 утра на Куликовской», — так, например, прокомментировал события анонимный telegram-канал «Харьков 1654».

В то же время в самом харьковском Территориальном центре комплектования пока не подтвердили, что «герои» ролика — их сотрудники.

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«Идет проверка, выясняется, что это за событие и что за люди в военной форме», — сказала в комментарии «ТСН» пресс-секретарь Харьковского областного ТЦК и СП Елена Родина.

Ранее замначальника ХОВА Роман Семенуха признавал, что принудительно забирать в армию людей могут.