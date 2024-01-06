Питання мобілізації знову порушили на Раді оборони Харківщини: подробиці

На засіданні Ради оборони Харківської області розглядали питання мобілізаційного процесу та обороноздатності регіону.

«Закликаємо жителів області відповідально ставитися до військового обов’язку та наголошуємо на дотриманні законодавства як громадянами, так і представниками ТЦК. Будь-які факти, що вказують на порушення, вивчатимуть правоохоронці», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов, передає пресслужба обласної військової адміністрації.

Окремо обговорили ймовірність атак росіян на енергетичну інфраструктуру Харківщини у зв’язку з погіршенням погоди. У ХОВА зазначили, що наразі всі екстрені служби – у повній готовності.