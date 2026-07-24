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Утром 25 июля в АО «Укрзалізниця» сообщили , что сегодня на Харьковщине некоторые пригородные поезда едут с опозданием.

Если вам интересна новость: «Часть электричек на Харьковщине задерживаются – расписание», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

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• Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 июля в АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня на Харьковщине некоторые пригородные поезда едут с опозданием.".