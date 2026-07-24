Live

Часть электричек на Харьковщине задерживаются – расписание

Транспорт 07:50   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Часть электричек на Харьковщине задерживаются – расписание

Утром 25 июля в  АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня на Харьковщине некоторые пригородные поезда едут с опозданием.

Речь идет о таких маршрутах:

  • №6512 Лозовая – Харьков с начальной следует +45 минут, а поезд
  • №6414 по такому же сообщению +56 минут.
  • №6682 Власовка – Харьков плюсует на участке Мерефа – Покотиловка +1 час.
  • №6503 Бирки – Лозовая с начальной +1 час.
  • №6684 Берестин – Харьков с остановки 61км +1 час.
  • №6508 Беляевка – Харьков с начального +1 час.
  • №6408 Изюм – Харьков с начального +01:05.
  • №6812 Чугуев – Харьков-Левада с начальной +27 минут.
  • №6902 Огульцы – Харьков с начальной тростью +46 минут
  • Поезда на маршрутах в Берестин задерживаются в пределах 40-50 минут до конечной. Речь о поездах из Мерефы и Люботина (обратно).

Читайте также: Хорошая новость для жителей поселка Заики в Харькове: транспорта станет больше

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Ранены трое военных: версия конфликта со стрельбой в Харькове от ОТЦК
Ранены трое военных: версия конфликта со стрельбой в Харькове от ОТЦК
23.07.2026, 21:39
Хорошая новость для жителей поселка Заики в Харькове: транспорта станет больше
Хорошая новость для жителей поселка Заики в Харькове: транспорта станет больше
23.07.2026, 19:58
Руководство КП в Харькове отдавало тендеры «своим» за 25% отката — прокуратура
Руководство КП в Харькове отдавало тендеры «своим» за 25% отката — прокуратура
23.07.2026, 17:36
Новости Харькова — главное 23 июля: бои, умер еще один пострадавший на НП
Новости Харькова — главное 23 июля: бои, умер еще один пострадавший на НП
23.07.2026, 22:06
Количество жертв из-за удара по Новой почте возросло: раненый умер в больнице
Количество жертв из-за удара по Новой почте возросло: раненый умер в больнице
23.07.2026, 10:20
Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб
Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб
24.07.2026, 08:12

Новости по теме:

24.07.2026
Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб
24.07.2026
Новости Харькова — главное 24 июля: как прошла ночь
23.07.2026
На Харьковщине стали меньше болеть гриппом, но выросли кишечные инфекции
23.07.2026
Враг пытается прорываться на новых участках Харьковщины – ГПСУ (видео)
23.07.2026
Снова опасная эвакуация на Харьковщине: людей вывозили под атакой дронов 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Часть электричек на Харьковщине задерживаются – расписание», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 июля в  АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня на Харьковщине некоторые пригородные поезда едут с опозданием.".