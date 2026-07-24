Часть электричек на Харьковщине задерживаются – расписание
Утром 25 июля в АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня на Харьковщине некоторые пригородные поезда едут с опозданием.
Речь идет о таких маршрутах:
- №6512 Лозовая – Харьков с начальной следует +45 минут, а поезд
- №6414 по такому же сообщению +56 минут.
- №6682 Власовка – Харьков плюсует на участке Мерефа – Покотиловка +1 час.
- №6503 Бирки – Лозовая с начальной +1 час.
- №6684 Берестин – Харьков с остановки 61км +1 час.
- №6508 Беляевка – Харьков с начального +1 час.
- №6408 Изюм – Харьков с начального +01:05.
- №6812 Чугуев – Харьков-Левада с начальной +27 минут.
- №6902 Огульцы – Харьков с начальной тростью +46 минут
- Поезда на маршрутах в Берестин задерживаются в пределах 40-50 минут до конечной. Речь о поездах из Мерефы и Люботина (обратно).