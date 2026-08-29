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Яйця й курятина взимку: чи чекає на харків’ян дефіцит і подорожчання (прогноз)

Економіка 15:12   29.08.2026
Олена Нагорна
Яйця й курятина взимку: чи чекає на харків’ян дефіцит і подорожчання (прогноз)

Українцям і, зокрема, харків’янам поки що не варто побоюватися дефіциту курятини чи яєць — станом на цей час попит та пропозиція на ринку повністю збалансовані, а виробництва працюють без збоїв.

Втім, через перебої в логістиці, російські удари по складах, а також зростання вартості енергоносіїв і кормів, ціни на основні соціальні продукти неминуче підуть вгору, розповів у коментарі МГ «Об’єктив» голова ГС «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» Вадим Шиян.

За словами експерта, тимчасові складнощі в українських супермаркетах були викликані насамперед ударами по логістичних хабах, складах та блокуванням портів. Великі компанії оптимізують свої поставки, проте перебудова логістичних ланцюжків все одно відбивається на кінцевому ціннику.

«Я не вважаю, що будуть перебої з продуктами харчування, але, дійсно, ці перебудови ланцюгів логістичних, на жаль, будуть відображатися і на вартості продукції. Восени та взимку, скоріш за все, буде підвищення цін на основні соціальні продукти для нашого населення. Я не хочу накаркати, але, на жаль, тенденція вже є до росту, вже осінь скоро», — зазначив Шиян.

Він наголосив, що ситуація з логістикою та подорожчанням складників позначається абсолютно на всіх галузях, у тому числі й на птахівництві.

Сезонне зростання цін на яйця: чи можливе подорожчання на 100%?

Окремо Шиян пояснив механізм формування цін на курячі яйця. Восени попит на цей продукт стрімко зростає, проте паралельно збільшуються й витрати виробників на утримання птиці.

«Восени, коли зростає попит на природний білок, який входить до складу яйця курячого, то, зрозуміло, виробництво яйця теж збільшується і населення його активно скуповує, тому що це доступний товар. І також збільшується вартість кормів, електроносіїв, та ж логістика. Це прогнозує сезонний ріст цін на яйце куряче. Але який він буде – 50-100%? Ми не знаємо. Ми будемо дивитися. Я думаю, що буде поступове зростання», — сказав експерт.

Дефіциту м’яса та яєць не очікується

Попри військові ризики та регулярні обстріли, промислові птахофабрики Харківщини, які виробляють курятину та яйця, на щастя, не отримали критичних ушкоджень. Обсяги виробництва залишаються стабільними.

«Дефіциту не буде. Ні яйця, ні курятини. Зараз ми дивимося тенденцію, але зменшення обсягу виробництва немає. Тому що в нас ще є експорт. І тому попит та споживання, та пропозиція, вони збалансовані. Не буде дефіциту. Але може зрости ціна. Будемо слідкувати», — резюмував Шиян.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 15:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українцям і, зокрема, харків’янам поки що не варто побоюватися дефіциту курятини чи яєць — станом на цей час попит та пропозиція на ринку повністю збалансовані.".