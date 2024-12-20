ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
Минобороны Украины разрабатывает реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«На сегодня Министерством обороны разрабатывается вариант полностью реформирования, по-новому, территориальных центров комплектования. В первую очередь подчинение их под Министерство обороны и создание абсолютно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных», — сказал он.
Также Гаврилюк прокомментировал события в Вышгороде Киевской области, где сотрудники ТЦК в присутствии полиции выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее.
«Назначено соответствующее служебное расследование», — сказал первый заместитель министра обороны.
Читайте также: ТЦК мобилизовали забронированных работников в Богодухове – нардеп: реакция ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: Минобороны, мобилизация, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минобороны Украины разрабатывает реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).".