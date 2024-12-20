ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»

Минобороны Украины разрабатывает реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«На сегодня Министерством обороны разрабатывается вариант полностью реформирования, по-новому, территориальных центров комплектования. В первую очередь подчинение их под Министерство обороны и создание абсолютно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных», — сказал он.

Также Гаврилюк прокомментировал события в Вышгороде Киевской области, где сотрудники ТЦК в присутствии полиции выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее.

«Назначено соответствующее служебное расследование», — сказал первый заместитель министра обороны.