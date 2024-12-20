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ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»

Общество 19:12   20.12.2024
Елена Нагорная
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами» Скриншот

Минобороны Украины разрабатывает реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«На сегодня Министерством обороны разрабатывается вариант полностью реформирования, по-новому, территориальных центров комплектования. В первую очередь подчинение их под Министерство обороны и создание абсолютно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных», — сказал он.

Также Гаврилюк прокомментировал события в Вышгороде Киевской области, где сотрудники ТЦК в присутствии полиции выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее.

«Назначено соответствующее служебное расследование», — сказал первый заместитель министра обороны.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 19:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минобороны Украины разрабатывает реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).".