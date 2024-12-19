ТЦК мобилизовали забронированных работников в Богодухове — нардеп: реакция ВСУ

О случаях принудительной мобилизации работников провайдеров связи, имеющих документы, подтверждающие бронирование, сообщил член комитета по национальной безопасности, нардеп партии «Слуга народа» и экс-глава правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко. Тем временем, в Сухопутных войсках ВСУ информируют о распространении манипулятивной информации.

«29 октября бригада провайдера возвращались с работ на линии из города Богодухов на служебном автомобиле и, как потом выяснилось, были остановлены работниками Слободского РТЦК и СП, которые не представлялись, были в балаклавах. При проверке военно-учетных документов были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещение Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирали мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн., который затем был отменен как неправомерный. Работников отпустили», – рассказал Федиенко.

Он также рассказал о подобных случаях в Закарпатской области.

Нардеп подчеркнул, что подобных историй у него много, и количество жалоб на действия ТЦК растет. Он отметил, что написал письмо начальнику Генштаба Баргилевичу и в своем сообщении в Facebook тегнул ДБР: требует, чтобы было соответствующее расследование.

В Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на сообщение политика. Они заявляют о манипулятивной информации о мобилизации забронированных работников. В ВСУ напомнили правила бронирования, а также отметили, что бронирование, оформленное без использования средств портала «Дія», не появляется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.

«В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный военный учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на военном учете, уведомление о бронирование», — добавили в Сухопутных войсках.

Так что, говорят в ВСУ, без наличия сообщения о бронировании ТЦК и СП нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.