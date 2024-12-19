ТЦК мобілізували заброньованих працівників у Богодухові – нардеп: реакція ЗСУ

Про випадки примусової мобілізації працівників провайдерів зв’язку, які мають документи, що підтверджують бронювання, повідомив член комітету з питань національної безпеки, нардеп партії «Слуга народу» та ексголова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко. Тим часом в Сухопутних військах ЗСУ інформують про поширення маніпулятивної інформації.

«29 жовтня бригада провайдера повертались з робіт на лінії з міста Богодухів на службовому автомобілі та, як потім з’ясувалось, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК та СП, які не представлялись, були в балаклавах. При перевірці військово-облікових документів, були пред’явлені документи які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте, двох працівників було затримано, доставлено у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харків, у них відбирали мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф в сумі 17 тис. грн., який потім було скасовано, як неправомірний. Працівників відпустили», – розповів Федієнко.

Він також розповів про подібні випадки в Закарпатській області.

Нардеп наголосив, що подібних історій у нього багато і кількість скарг на дії ТЦК зростає. Він зазначив, що написав листа до начальника Генштабу Баргилевича і у своєму дописі в фейсбуці тегнув ДБР: вимагає, щоб було відповідне розслідування.

У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на допис політика. Вони заявляють про маніпулятивну інформацію щодо мобілізації заброньованих працівників. У ЗСУ нагадали правила бронювання, а також зауважили, що бронювання, які були оформлені без використання засобів порталу «Дія», не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

«В такому разі для зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання», – додали у Сухопутних військах.

Тож, кажуть у ЗСУ, без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.