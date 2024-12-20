ТЦК в Україні можуть реформувати і замінити їх «абсолютно новими структурами»
Міноборони України розробляє реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів у межах години запитань до уряду у Верховній Раді.
«На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повністю реформування, по-новому, територіальних центрів комплектування, в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосується мобілізації військовозобов’язаних», — сказав він.
Також Гаврилюк прокоментував події у Вишгороді Київської області, де співробітники ТЦК у присутності поліції викурювали газом водія з машини та підпалювали її.
“Призначене відповідне службове розслідування“, – сказав перший заступник міністра оборони.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Минобороны, мобілізація, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 19:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони України розробляє реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).".