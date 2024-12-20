ТЦК в Україні можуть реформувати і замінити їх «абсолютно новими структурами»

Міноборони України розробляє реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів у межах години запитань до уряду у Верховній Раді.

«На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повністю реформування, по-новому, територіальних центрів комплектування, в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосується мобілізації військовозобов’язаних», — сказав він.

Також Гаврилюк прокоментував події у Вишгороді Київської області, де співробітники ТЦК у присутності поліції викурювали газом водія з машини та підпалювали її.

“Призначене відповідне службове розслідування“, – сказав перший заступник міністра оборони.