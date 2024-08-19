Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории

19 августа в Украине – День пасечника. В 1944-м Париж восстал против немецких оккупантов и режима Виши. В 1960-м состоялся первый успешный полет живых существ в космос. В 1989-м первый церковный приход в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви. В 1991-м председатель Верховной рады УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам по поводу ГКЧП. В 2022-м в Харькове установили первую безопасную остановку.

Праздники и памятные даты 19 августа

19 августа в Украине – День пасечника.

В мире – Всемирный день гуманитарной помощи.

Также отмечают: Международный день банта, Всемирный день фотографии, Международный день орангутанга.

19 августа в истории

19 августа 1944 года в оккупированном немцами Париже началось вооруженное восстание. Силы сопротивления активизировались на фоне удачного наступления армии союзников. Подробнее.

19 августа 1960 года состоялся первый успешный полет в космос живых существ. «Прославились» только два из них – собаки Белка и Стрелка. Но на самом деле в контейнере с ними были также мыши, насекомые, растения, семена и т.д. Подробнее.

19 августа 1989 года первый церковный приход в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви и объявил себя частью Украинской автокефальной православной церкви. Это был приход церкви святых Петра и Павла во Львове. Подробнее.

19 августа 1991 года во время Августовского путча председатель Верховной рады УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам. Подробнее.

19 августа 2022 года в Харькове заработала первая безопасная остановка.

Церковный праздник 19 августа

19 августа чтят память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Андрей жил в начале IV ст. Он был трибуном в войске правителя Максимиана Галерия. Главнокомандующий Антиох поставил Андрея во главе отряда, который должен был отражать внезапное вторжение персов. Хотя Андрей не был крещеным, он призвал воинов перед битвой положиться на Христа. Вместе они произнесли имя Христово и смогли изгнать за пределы империи врагов. Главнокомандующему донесли, что его воины стали христианами. Поэтому вместо того, чтобы наградить их за воинский подвиг, тот вызвал защитников к себе на суд. Самого Андрея сначала растянули на раскаленном бронзовом ложе. Однако он не почувствовал ожогов. Некоторых участвовавших в битве воинов прибили гвоздями к перекладине. Однако никто не отрекся от Христа. Тогда мучеников бросили в тюрьму, а Антиох написал императору Максимиану, спрашивая, следует ли казнить прославленного военачальника Андрея, рискуя вызвать мятеж в армии. Максимиан посоветовал избавиться от Андрея тихо. Антиох освободил Андрея и его воинов, якобы позволив им идти своим путем. Однако Бог предупредил мученика, что это хитрость. Поэтому Андрей со своими побратимами отправился в Тарс, где попросил епископа Петра крестить их. Антиох же приказал своему военачальнику арестовать Андрея и других христиан и убить, если только попытаются сопротивляться. Военачальник преследовал Андрея и его воинов и настиг их в ущелье в Таврских горах. Андрей приказал своим людям не сопротивляться, а поднять руки для молитвы. Несмотря на это, воины набросились на них и начали убивать. По желанию, которое святой Андрей выразил в последней молитве, на месте, где он пролил свою кровь, забил целебный источник.

Народные приметы

Если 19 августа летает много мух, то будет держаться жаркая влажная погода.

Если день теплый и ясный, то зима будет холодной и снежной.

Если 19 августа идет дождь, то ноябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 19 августа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, перенапрягаться и поднимать тяжелые вещи.

Нельзя носить старую и грязную одежду.

Нельзя жаловаться на жизнь.

День не подходит для строительства и ремонта.