Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії

19 серпня в Україні – День пасічника. У 1944-му Париж повстав проти німецьких окупантів та режиму Віші. У 1960-му відбувся перший успішний політ живих істот у космос. У 1989-му перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви. У 1991-му голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців з приводу “ГКЧП”. У 2022-му в Харкові встановили першу безпечну зупинку.

Свята та пам’ятні дати 19 серпня

19 серпня в Україні – День пасічника.

У світі – Всесвітній день гуманітарної допомоги.

Також відзначають: Міжнародний день банта, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день орангутанга.

19 серпня в історії

19 серпня 1944 року в окупованому німцями Парижі розпочалося збройне повстання. Сили опору активізувалися на тлі успішного наступу армії союзників. Докладніше.

19 серпня 1960 року відбувся перший успішний політ у космос живих істот. “Прославилися” лише дві з них – собаки Білка та Стрілка. Але насправді у контейнері з ними були також миші, комахи, рослини, насіння тощо. Докладніше.

19 серпня 1989 року перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви та оголосила себе частиною Української автокефальної православної церкви. Це була парафія церкви святих Петра та Павла у Львові. Докладніше.

19 серпня 1991 року під час Августівського путчу голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців. Докладніше.

19 серпня 2022 року в Харкові запрацювала перша безпечна зупинка.

Церковне свято 19 серпня

19 серпня вшановують пам’ять мученика Андрія Стратилата та з ним 2593-х мучеників. Андрій жив на початку IV ст. Він був трибуном у війську імператора Максиміана Галерія. Головнокомандувач Антіох поставив Андрія на чолі загону, який мав відбивати раптове вторгнення персів. Хоча Андрій був не хрещеним, він закликав воїнів перед битвою покластися на Христа. Разом вони виголосили ім’я Христове та змогли вигнати за межі імперії ворогів. Головнокомандувачу донесли, що його воїни стали християнами. Тож замість нагородити їх за воїнський подвиг, той викликав захисників до себе на суд. Самого Андрія спочатку розтягнули на розпеченому бронзовому ложі. Проте він не відчув опіків. Деяких воїнів, які брали участь у битві, прибили цвяхами до поперечин. Проте ніхто не зрікся Христа. Тоді мучеників кинули до в’язниці, а Антіох написав імператору Максиміану, питаючи, чи слід стратити уславленого воєначальника Андрія, ризикуючи викликати заколот у війську. Максиміан порадив позбутися від Андрія тихо, за допомогою хитрості. Антіох звільнив Андрія та його воїнів, нібито дозволивши їм іти своєю дорогою. Проте Бог попередив мученика, що це хитрість. Тож Андрій зі своїми побратимами відправився в Тарс, де попросив єпископа Петра хрестити їх. Антіох же наказав своєму воєначальнику заарештувати Андрія та інших християн та вбити, якщо ті тільки спробують чинити опір. Воєначальник переслідував Андрія та його воїнів і наздогнав їх в ущелині в Таврських горах. Андрій наказав своїм людям не чинити спротив, а підняти руки для молитви. Попри це воїни накинулися на них та почали вбивати. За бажанням, яке святий Андрій висловив у останній молитві, на місці, де він пролив свою кров, забило цілюще джерело.

Народні прикмети

Якщо 19 серпня літає багато мух, то триматиметься спекотна волога погода.

Якщо день теплий і ясний, то зима буде сніжною та холодною.

Якщо 19 серпня йде дощ, то листопад буде дощовим.

Що не можна робити 19 серпня

Не можна займатися важкою фізичною працею, перенапружуватися та підіймати важкі речі.

Не можна носити старі та брудні речі.

Не можна скаржитися на життя.

День не підходить для будівництва й ремонту.