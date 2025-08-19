Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории

19 августа в Украине – День пчеловода. В мире – Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день 1839 года миру раскрыли секрет создания фотографий методом дагеротипии. В 1944-м Париж восстал против немецких оккупантов и режима Виши. В 1960-м состоялся первый успешный полет живых существ в космос. В 1989-м первый церковный приход в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви. В 1991-м председатель Верховного совета УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам по поводу ГКЧП. В 2022-м в Харькове установили первую безопасную остановку.

Праздники и памятные даты 19 августа

19 августа в Украине – День пчеловода.

В мире – Всемирный день гуманитарной помощи.

Также сегодня: Всемирный день фотографии, Международный день банта, Международный день орангутана.

19 августа в истории

19 августа 1839 года миру «подарили» дагеротипию. Технологию получения фотоснимка раскрыло правительство Франции, предварительно купив ее у авторов. Изобретатель Луи Дагер и сын его покойного на тот момент коллеги Жозефа Ньепса Исидор отказались патентовать технологию. В обмен они получили от правительства пожизненную пенсию. Эта история выглядит очень альтруистично. Однако на самом деле Дагер пришел к идее променять патент на пожизненную пенсию не из желания поделиться изобретением с миром. Как известно из его писем Исидору Ньепсу, Дагер советовался, в частности, с известным физиком и деятелем Парижской академии наук (а в дальнейшем – успешным политиком) Франсуа Араго, как выгоднее всего «продать» дагеротипию. Была идея рассекретить технологию подписчикам, продав 400 акций по 1000 франков каждая. Или же продать секрет в одни руки за 20 тысяч. Однако Араго не счел это успешной тактикой. Ведь многие потенциальные акционеры думали, что тайну не удастся хранить в течение длительного времени, она раскроется сама собой, поэтому нет смысла за это платить.

«Я полностью согласен с идеей господина Араго: убедить правительство приобрести это открытие, и он сам займется этим в палате. Я уже видел нескольких депутатов, которые придерживаются такого же мнения и поддержали бы. Этот путь, мне кажется, имеет больше шансов на успех. Таким образом, мой дорогой друг, я думаю, что это самый лучший вариант, и все заставляет меня думать, что мы не пожалеем об этом», — писал Дагер Исидору Ньепсу 2 января 1839 года.

Уже 7 января Араго сообщил об изобретении Дагера и Ньепса на заседании Парижской академии наук (этот день в мире считается днем изобретения фотографии). А 14 июня 1839 года правительство Франции выкупило права на технологию. Луи Дагер получил пожизненную ежегодную пенсию в размере 6000 франков, а Исидор Ньепс – 4000 франков. 19 августа на объединенном заседании Академии наук и Академии изящных искусств Араго представил миру технологию, рассказав обо всех ее нюансах. В честь этого события 19 августа отмечают Всемирный день фотографии.

19 августа 1944 года в оккупированном немцами Париже началось вооруженное восстание. Силы сопротивления активизировались на фоне удачного наступления армии союзников. Подробнее.

19 августа 1960 года состоялся первый успешный полет в космос живых существ. «Прославились» только два из них – собаки Белка и Стрелка. Но на самом деле в контейнере с ними были также мыши, насекомые, растения, семена и т.д. Подробнее.

19 августа 1989 года первый церковный приход в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви и объявил себя частью Украинской автокефальной православной церкви. Это был приход церкви святых Петра и Павла во Львове. Подробнее.

19 августа 1991 года во время Августовского путча председатель Верховной рады УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам. Подробнее.

19 августа 2022 года в Харькове заработала первая безопасная остановка.

Церковный праздник 19 августа

19 августа чтят память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 августа летает много мух, то будет держаться жаркая влажная погода.

Если день теплый и ясный, то зима будет холодной и снежной.

Если 19 августа идет дождь, то ноябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 19 августа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, перенапрягаться и поднимать тяжелые вещи.

Нельзя носить старую и грязную одежду.

Нельзя жаловаться на жизнь.

День не подходит для строительства и ремонта.