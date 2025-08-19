Сьогодні 19 серпня: яке свято та день в історії

19 серпня в Україні – День пасічника. У світі – Всесвітній день гуманітарної допомоги. У цей день 1839 року світові розкрили секрет створення фотографій методом дагеротипії. У 1944-му Париж повстав проти німецьких окупантів та режиму Віші. У 1960-му відбувся перший успішний політ живих істот у космос. У 1989-му перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви. У 1991-му голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців з приводу “ГКЧП”. У 2022-му в Харкові встановили першу безпечну зупинку.

Свята та пам’ятні дати 19 серпня

19 серпня в Україні – День пасічника.

У світі – Всесвітній день гуманітарної допомоги.

Також сьогодні: Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, Міжнародний день орангутанга.

<br />

19 серпня в історії

19 серпня 1839 року світові “подарували” дагеротипію. Технологію отримання фотографії розкрив уряд Франції, попередньо купивши її в авторів. Винахідник Луї Дагер та син його покійного на той момент колеги Жозефа Ньєпса Ісідор відмовилися патентувати технологію. В обмін вони отримали від уряду довічну пенсію. Ця історія виглядає дуже альтруїстично. Однак насправді Дагер прийшов до ідеї проміняти патент на довічну пенсію не з бажання поділитися винаходом зі світом. Як відомо з його листів Ісидору Ньєпсу, Дагер радився, зокрема, з відомим фізиком і діячем Паризької академії наук (а надалі – успішним політиком) Франсуа Араго, як найвигідніше “продати” дагеротипію. Була ідея розсекретити технологію передплатникам, продавши 400 акцій за 1000 франків кожна. Або ж продати секрет в одні руки за 20 тисяч. Однак Араго не вважав це успішною тактикою. Адже багато потенційних акціонерів гадали, що таємницю не вдасться зберігати протягом тривалого часу, вона розкриється сама собою, тому немає сенсу за це платити.

“Я повністю згоден з ідеєю пана Араго: переконати уряд придбати це відкриття, й він сам займатиметься цим у палаті. Я вже бачив кількох депутатів, які дотримуються такої ж думки та підтримали б. Цей шлях, мені здається, має найбільше шансів на успіх. Таким чином, мій дорогий друже, я думаю, що це найкращий варіант, і все змушує мене думати, що ми не пошкодуємо про це”, – писав Дагер Ісидору Ньєпсу 2 січня 1839 року.

Уже 7 січня Араго повідомив про винахід Дагера та Ньєпса на засіданні Паризької академії наук (цей день у світі вважається днем винаходу фотографії). А 14 червня 1839 уряд Франції викупив права на технологію. Луї Дагер отримав довічну щорічну пенсію в розмірі 6000 франків, а Ісідор Ньєпс – 4000 франків. 19 серпня на об’єднаному засіданні Академії наук та Академії образотворчих мистецтв Араго представив світові технологію, розповівши про всі її нюанси. На честь цієї події 19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії.

19 серпня 1944 року в окупованому німцями Парижі розпочалося збройне повстання. Сили опору активізувалися на тлі успішного наступу армії союзників. Докладніше.

19 серпня 1960 року відбувся перший успішний політ у космос живих істот. “Прославилися” лише дві з них – собаки Білка та Стрілка. Але насправді у контейнері з ними були також миші, комахи, рослини, насіння тощо. Докладніше.

19 серпня 1989 року перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви та оголосила себе частиною Української автокефальної православної церкви. Це була парафія церкви святих Петра та Павла у Львові. Докладніше.

19 серпня 1991 року під час Августівського путчу голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців. Докладніше.

19 серпня 2022 року в Харкові запрацювала перша безпечна зупинка.

Церковне свято 19 серпня

19 серпня вшановують пам’ять мученика Андрія Стратилата та з ним 2593-х мучеників. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 серпня літає багато мух, то триматиметься спекотна волога погода.

Якщо день теплий і ясний, то зима буде сніжною та холодною.

Якщо 19 серпня йде дощ, то листопад буде дощовим.

Що не можна робити 19 серпня

Не можна займатися важкою фізичною працею, перенапружуватися та підіймати важкі речі.

Не можна носити старі та брудні речі.

Не можна скаржитися на життя.

День не підходить для будівництва й ремонту.